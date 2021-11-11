Украина попросила аварийную помощь у соседней страны

Украина запросила у соседней Словакии помощь в поставках электроэнергии на 100 мегаватт

Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 мегаватт. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление оператора объединенной энергосети государственной компании «Укрэнерго».

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Причиной обращения к соседней стране стало аварийное отключение блоков «ДТЭК Бурштынской ТЭС», из-за которого потребителям в этой зоне может не хватить электроэнергии.

2 ноября Украина уже просила о помощи Словакию и Белоруссию. О белорусских поставках ранее сообщили в Минске. Там подчеркнули, что о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.

В конце октября оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля. На складах находилось почти в пять раз меньше угля, чем должно быть на тот период. Из-за этого в течение последнего месяца каждый второй блок государственных теплоэлектростанций (ТЭС) перестал функционировать, а Славянская ТЭС прекратила работу с 23 октября.