Россиянам назвали лучшие бюджетные отели для отдыха в Турции в несезон

Туроператоры назвали россиянам стоимость недельного размещения в лучших бюджетных отелях Турции в конце ноября — цены начинаются от 23,9 тысячи рублей за неделю. Об этом пишет портал TourDom.

Так, в список вошли гостиницы с подогреваемыми бассейнами, которые пользуются большой популярностью после завершения купального сезона. Стоимость размещения в них не превышает 50 тысяч рублей на одного.

В пятерку наиболее дешевых вариантов вошли Linda Resort в Сиде (от 23,9 тысячи рублей за неделю), L’Oceanica Beach Resort в Кемере (от 26,5 тысяч), Akka Alinda Кемере (от 28 тысяч), Fame Residence Kemer (от 28,3 тысячи) и Aska Lara в Анталье (от 29,3 тысячи).

В ценовом сегменте от 30 до 40 тысяч рублей туроператоры отметили четыре отеля — Akka Antedon в Кемере (от 34,6 тысячи рублей), Adalya Elite Lara Hotel в Анталье (от 36,1 тысячи), IC Hotels Green Palace (от 38,2 тысячи) и Pine Beach в Белеке (от 40 тысяч).

По словам экспертов, сейчас стоимость отдыха в таких объектах размещения на 50 процентов ниже, чем летом. Помимо подогреваемых бассейнов, некоторые гостиницы привлекают туристов возможностью порыбачить с пирса, отдохнуть в спа и устроить велосипедную прогулку.

«Цены сейчас значительно ниже, чем летом, а зимняя концепция по качеству ничем не хуже летней», — отметил руководитель турагентства «Дешево тревел» Александр Руднев.

Ранее в ноябре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предсказала снижение стоимости отдыха в Турции в ближайшее время. По ее словам, это произойдет в связи с низким туристическим сезоном в ноябре-декабре. Цены на путевки будут сопоставимы стоимостью отдыха в Египте — 20-25 тысяч рублей на человека на неделю.