Спящая женщина задохнулась под рухнувшей на нее грудой одежды

Огромная груда одежды рухнула на жительницу Гонконга и погребла ее под собой

В Гонконге 59-летняя жительница задохнулась под грудой одежды, которая накопилась у нее в спальне. Об этом сообщает South China Morning Post.

Тело, засыпанное вещами, обнаружил сын погибшей. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали ее смерть. Полиция провела предварительное расследование, но не выявила ничего подозрительного.

В спальне погибшей громоздились огромные кучи одежды и различного барахла, поднимавшиеся от пола до потолка. Из-за беспорядка ей приходилось спать не на кровати, а на полу. По версии следствия, несчастный случай произошел, когда вещи рухнули и погребли под собой спящую женщину.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Виго полиция нашла тело 51-летнего местного жителя, страдавшего синдромом патологического накопительства. Мужчину завалило хламом в собственном доме.