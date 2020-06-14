Составлен портрет типичного скупщика туалетной бумаги во время пандемии

Немецкие ученые изучили поведение и характер скупщиков туалетной бумаги во время пандемии коронавируса и составили портрет типичного их представителя. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Научные сотрудники собрали данные о покупателях бумажных средств в Европе и Северной Америке и выяснили, что активнее всего ими запасались люди эмоциональные, либо с повышенным уровнем ответственности. Некоторые также хотели таким способом обезопасить своих близких.

Анализ частоты посещения магазина, объемов закупок и числа приобретенных рулонов бумаги показал, что в момент массовой паники из-за эпидемии старшее поколение ходило за покупками чаще и купило больше упаковок туалетной бумаги, чем молодые. При этом европейцы за период ажиотажа превзошли граждан США по количеству купленной бумаги, хотя на полках американских магазинов было больше этого товара, а следовательно, у них были дополнительные возможности сделать запасы.

В целом, ученые указали, что, чем больше человек испытывал тревогу из-за ситуации с коронавирусом, тем больше покупал средств гигиены. «Накопительство по объективным причинам не связано с возможностью уберечь здоровье или сохранить работу во время кризиса здравоохранения, поэтому можно считать чисто субъективным символом защищенности», — говорится в документе.

В марте и апреле во многих странах мира, в том числе в России, наблюдался дефицит туалетной бумаге из-за резко возросшего спроса на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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