Коронавирус остановит рекордный в истории экономический рост

Австралия может столкнуться с рецессией впервые за 28 с половиной лет. Этот рекордный в истории рост, по оценкам большинства экономистов, прервется в первом полугодии текущего года, пишет Bloomberg.

Рецессия, предполагающая последовательное снижение ВВП в течение двух кварталов, связана с ограничительными мерами, введенными в борьбе с коронавирусом. Она становится почти неизбежной на фоне роста безработицы, которая, по прогнозам Резервного банка Австралии (РБА), достигнет 10 процентов.

По оценкам экономистов Bloomberg, во втором квартале 2020 года ВВП Австралии может упасть до 6,8 процента. РБА предсказал сокращение объема производства на 10 процентов в первом полугодии.

С первым кварталом ситуация сложнее. Эксперты предсказывают сокращение ВВП на 0,4 процента, однако некоторые факторы могли бы смягчить последствия. Лихорадочный спрос на продукты питания, туалетную бумагу и другие предметы домашнего обихода перед режимом резко увеличил расходы. Кроме того, экспорт вырос сильнее, чем сократился импорт.

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Стоит отметить, что Австралия успешно пережила предыдущие экономические потрясения. Мировой финансовый кризис 2008 года сократил ВВП на 0,5 процента только в последнем квартале. В январе-марте 2009 года уже наблюдался рост ВВП благодаря правительственным выплатам.

Ситуация с коронавирусом приведет к рецессии во всем мире, в том числе и в России. Аналитики российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отметили, что без активной государственной поддержки ожидается глубокий кризис с падением ВВП на 3-3,3 процента.

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