Втулке от туалетной бумаги нашли новое применение на карантине

Британский парикмахер нашел новое применение втулке от закончившейся туалетной бумаги на карантине, сделав с ее помощью укладку для волос. На видеоролик, который появился в Instagram-аккаунте лондонского салона красоты Ozzie Rizzo London, обратили внимание журналисты Daily Mail.

На опубликованных кадрах сотрудник демонстрирует на модели, как сделать завивку с помощью 10 втулок от туалетной бумаги и заколок. Согласно обучающему ролику, влажные пряди следует накрутить на втулку, закрепить их зажимами, затем просушить получившуюся конструкцию феном и нанести лак для волос. После снятия самодельных бигуди следует осторожно расчесать волосы и еще раз побрызгать на них любое средство для фиксации волос.

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«Мы получаем множество сообщений с просьбами показать, как сделать завивку в домашних условиях, используя подручные средства, поэтому мы создали этот обучающий ролик», — отметил парикмахер и добавил, что укладка — отличный способ занять время и получить новый навык.

В апреле популярная блогерша Бриттани Ксавье (Brittany Xavier) сделала завивку своей дочери с помощью карандаша и сняла процедуру на камеру. Так, для получения мелких кудрей, следует взять тонкую прядь волос, обернуть ее вокруг карандаша и нагреть выпрямителем. Публикация американки стала вирусной и набрала больше 1,6 миллиона просмотров.

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