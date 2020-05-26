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Туалетной бумаге спрогнозировали подорожание

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Туалетная бумага в России может подорожать на 10–15 процентов в течение трех недель. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

В частности, подорожание продукта спрогнозировал депутат Госдумы Юрий Волков в письме Роспотребнадзору. Он отметил, что ранее ведомство рекомендовало приостановить раздельный сбор мусора, так как при сортировке и переработке отходов есть риск заражения работников. По мнению политика, такая ситуация может лишить сырья целлюлозно-бумажную промышленность, которая обеспечивает изготовление в том числе и туалетной бумаги.

Похожего мнения придерживается и председатель правления Ассоциации развития экологической промышленности «Вторичные ресурсы» Алексей Недашковский. По его словам, объемы заготовки макулатуры, которая используется для туалетной бумаги, сильно снизились из-за карантина. Исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев предупредил, что вследствие этого самая недорогая туалетная бумага может и вовсе исчезнуть.

В апреле в российских магазинах резко выросли цены на имбирь и лимон. Поводом для увеличения продаж стала появившаяся в интернете информация о том, что эти продукты помогают в борьбе с коронавирусом. В мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России увидела в подорожании лимонов признаки картельного сговора.

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