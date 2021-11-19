Мошенники больше года выдавали пенсию россиянке билетами «банка приколов»

В Петербурге 90-летняя женщина больше года получала пенсию билетами «банка приколов»

В Санкт-Петербурге 90-летняя женщина больше года получала от мошенников пенсию билетами «банка приколов». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, деньги ей доставляли курьеры «Почты России». Пожилая россиянка выяснила, что купюры поддельные, когда оплачивала покупки в магазине. Кассир в «Пятерочке» вернула женщине фальшивую банкноту в пять тысяч рублей.

Подчеркивается, что сумма ущерба составила 457 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли у пенсионерки 95 «билетов» номиналом пять тысяч и 13 квитанций.

По факту мошенничества завели уголовное дело.

Ранее в Москве преступник загрузил в банкомат купюры из «банка приколов» на один миллион рублей.

Всего злоумышленник успешно «скормил» банкомату 521 купюру, имитирующую банкноты номиналом 2000 рублей. После этого он перевел сумму на другие карты и обналичил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.