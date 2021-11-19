Раскрыт механизм «торговли» людьми в соцсетях

Создатель социальной сети MeWe Марк Вайнштейн рассказал, в чем заключается главная проблема Facebook. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал американскую компанию «огромной гориллой, которая манипулирует всем миром».

Вайнштейн отметил, что аккаунт в Facebook есть у 3,14 миллиарда человек. «Получается, половина планеты читает то, что эта соцсеть для них отбирает. При этом единственная мотивация Facebook — манипулировать эмоциями людей для того, чтобы те были максимально вовлечены. Потому что это именно то, на чем Facebook зарабатывает деньги», — раскрыл он механизм.

По мнению эксперта, Facebook на самом деле является не соцсетью, а компанией по сбору данных, которыми она торгует. «Facebook уже не исправить, это огромная горилла, которая манипулирует всем миром», — отметил он. Вайнштейн отметил, что каждый может заплатить соцсети, чтобы «старгетировать» на человека что угодно, например, подтолкнуть к покупке вещи, которая ему абсолютно не нужна или даже может навредить ему.

Вайнштейн добавил, что мотивы Facebook противоречит как интересам человечества, так и идеям капитализма. «Традиционный капитализм мотивирует людей на создание хорошего продукта, которым пользуются живые люди. Бизнесмены и предприниматели должны радовать клиентов, обслуживать их, принимать их такими, какие они есть», — уточнил он. При этом, по словам создателя MeWe, реальными клиентами Facebook являются не пользователи, а маркетологи, рекламодатели, политики и правительства.

Подробнее о работе соцсетей Вайнштейн рассказал «Ленте.ру» в большом интервью в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» Проект исследует, как алгоритмы самых популярных сервисов в мире влияют на человека, общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях влияет на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, воздействует на интеллектуальные способности людей. Кроме того, на YouTube-канале «Ленты.ру» публикуется трехсерийный документальный сериал, в котором исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.