Facebook извинилась из-за помеченного видео с чернокожими как «о приматах»

Компания Facebook принесла извинения после того, как искусственный интеллект социальной сети присвоил пометку «приматы» видео с чернокожими мужчинами. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, видео, датированное 27 июля, было размещено на аккаунте британской газеты Daily Mail. На кадрах запечатлена стычка между чернокожими, белыми жителями и полицейскими. Пользователи обратили внимание на автоматическое уведомление, спрашивающее хотят ли они «продолжить смотреть видео о приматах». При этом запись никак не связана с животными.

В пятницу, 3 сентября, Facebook извинилась за «недопустимую ошибку». Компания заявила, что изучает функцию рекомендаций, чтобы подобное больше не повторилось. Пресс-секретарь компании Дэни Левер пояснил, что искусственный интеллект «не совершенен» и компания работает над его улучшением.

Ранее российская сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» извинилась после публикации фотографии с темнокожим мужчиной в окружении трех девушек. Они улыбаются, едят роллы, поке и лапшу. По словам владельца компании Константина Зимена, на него посыпались гневные комментарии: люди были недовольны тем, что компания пропагандирует «мультикультурализм».