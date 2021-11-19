Офицер получил ранение в живот на учениях в Подмосковье

РЕН ТВ: на стрельбище в подмосковном парке «Патриот» был ранен в живот лейтенант

В подмосковном парке «Патриот» во время учений получил ранение военнослужащий столичной воинской части. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

30-летний лейтенант Артем С. был госпитализирован в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского с огнестрельным ранением в живот. Медики диагностировали у офицера слепое огнестрельное ранение живота, геморрагический шок, большую потерю крови. На осмотре хирурги выяснили, что пуля осталась в теле пострадавшего, и отправили его на срочную операцию.

ЧП произошло на стрельбище, которое не относится к парку, его используют для учений МВД, Росгвардия, Министерство обороны, ФСО.