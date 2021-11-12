Знакомая рассказала о выстрелившем в дочь полицейском в Подмосковье

Знакомая сотрудника ГИБДД Сергея Варакина, который в такси выстрелил в голову дочери, рассказала, что мужчина был хорошим отцом. Об этом пишет «Газета.ру».

Россиянка отметила, что полицейский любил дочь, и конфликтов у них никогда не было. Оружия, из которого полицейский стрелял, она не видела. Пострадавшую девушку знакомая семьи из Подмосковья охарактеризовала положительно.

«Алина очень хорошая девочка», — рассказала собеседница издания. Также она добавила, что Варакин выпивал, как и все, и давно развелся с женой.

ЧП произошло 11 ноября в Сергиевом Посаде. 47-летний инспектор ДПС во время поездки на такси выстрелил в голову 20-летней дочери из травматического пистолета. Таксист остановился, пассажир вышел из автомобиля и скрылся. Девушка выжила, ее госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Медики диагностировали у россиянки открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

Отец пострадавшей задержан. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причину конфликта полицейского с дочерью.

Установлено, что в момент конфликта оба пассажира были в состоянии алкогольного опьянения. Проводится служебная проверка, по итогам которой полицейский будет уволен со службы по отрицательным мотивам.