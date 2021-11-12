Российский полицейский выстрелил в голову дочери во время поездки на такси

РЕН ТВ: в Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в голову дочери в такси, он задержан

В подмосковном Сергиевом Посаде во время поездки на такси полицейский выстрелил в голову дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло вечером 11 ноября. В такси ехали из кафе 47-летний инспектор ДПС с 20-летней дочерью. Неожиданно раздался выстрел прямо в салоне машины. Таксист остановился, пассажир вышел из автомобиля и скрылся. Девушка выжила, ее госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Медики диагностировали у россиянки открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

Отец пострадавшей задержан. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причину конфликта полицейского с дочерью.