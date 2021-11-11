Пьяный россиянин поджег покрышки и избил полицейского

Напавшего на полицейского жителя Красноярска удалось остановить выстрелами в воздух

В Красноярске пьяного россиянина задержали за избиение полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Инцидент произошел 9 ноября. Сотрудники ДПС прибыли по вызову на пьяную компанию, которая жгла покрышки и перекрыла автомобилями проезжую часть. Нарушители проигнорировали законные требования сотрудников полиции и попытались оказать сопротивление.

34-летний местный житель в момент задержания набросился на полицейского и нанес ему множественные удары. Остановить его удалось лишь предупредительными выстрелами в воздух.

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия опасного для жизни в отношении сотрудника полиции. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

