Мужчина напал на прохожего, попытался залезть в полицейскую машину и умер

Неизвестный мужчина попытался атаковать прохожих с ножом и напал на полицейский патруль в Осло. Об этом пишет газета Verdens Gang.

По данным издания, мужчина стоял посреди улицы в районе Бислетт в норвежской столице, а затем толкнул прохожего в спину. В руках у преступника был предмет, похожий на нож. По словам очевидцев, неизвестный мог напасть и на других людей.

Прибывший на место происшествия полицейский патруль попытался остановить его, но не сумел: мужчина чуть не забрался в машину. В результате один из офицеров был ранен. Полиции пришлось выстрелить в неизвестного, чтобы наконец арестовать его. Мужчина был доставлен в больницу, где позже умер.

Сейчас полиция выясняет детали произошедшего.

13 октября 37-летний выходец из Дании с луком напал на прохожих в нескольких общественных местах норвежского городка Конгсберг. Жертвами преступника стали пять человек, ранены еще двое, в том числе один полицейский. В полиции сообщили, что нападавший придерживался радикальных взглядов, а в 2017 году принял ислам. Его преступление полиция расценила как теракт.