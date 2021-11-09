Напавший на полицейских и прохожих в Осло оказался чеченцем

VG: напавший на прохожих и полицию в Осло мужчина оказался чеченцем с гражданством России

Мужчина, напавший на прохожих и полицейских в районе Бислетт норвежского Осло, оказался чеченцем с гражданством России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные газетой Verdens Gang.

По информации издания, около года назад суд приговорил его к принудительной психиатрической помощи за аналогичное нападение в Осло, совершенное в 2019 году.

Сейчас власти Норвегии отмечают, что не могут назвать произошедшее терактом. При этом местные СМИ публикуют разные свидетельства, по которым мужчина преследовал прохожих с ножом и кричал на них. В частности, утверждается, что чеченец выкрикивал слова «Аллаху акбар, я убью тебя».

О произошедшем стало известно утром 9 ноября. Прибывший на место происшествия полицейский патруль попытался остановить преступника с ножом, но не сумел: мужчина чуть не забрался в полицейскую машину. В результате один из офицеров был ранен. Полиции пришлось выстрелить в неизвестного, чтобы наконец арестовать его. Мужчина был доставлен в больницу, где позже умер.