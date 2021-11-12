Задержан пытавшийся свести счеты с жизнью после убийства жены россиянин

В Ленинградской области расправившийся с женой россиянин остался жив после попытки суицида

В Ленинградской области задержан пытавшийся свести счеты с жизнью после убийства жены 49-летний россиянин. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло в деревне Хапо-Ое после вспыхнувшей между супругами ссоры, в ходе которой подозреваемый нанес 45-летней женщине удар ножом в грудь, а затем и дважды выстрелил в нее из пистолета — пули попали в грудь и голову. О случившемся мужчина сообщил по телефону знакомой семьи, которая и вызвала полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого в салоне автомобиля — после жестокой расправы мужчина пытался совершить суицид, но остался жив. Его доставили в медицинское учреждение. Следственный комитет России начал расследование произошедшего.

12 ноября сообщалось, что в Забайкальском крае россиянка, обвиняемая в убийстве гражданского мужа из ревности, предстанет перед судом.