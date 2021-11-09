Россиянин выстрелил в подъезде в сотрудника ФСИН и попал на видео

Выстрел в московском подъезде в заместителя начальника по перевозкам ФСИН попал на видео

В Москве россиянин выстрелил из пистолета в заместителя начальника по перевозкам ФСИН и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале во вторник, 9 ноября, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как молодой человек сначала выходит из подъезда жилого дома, а затем возвращается, вынимая из кармана пистолет. Вышедшая из подъезда девушка попыталась его остановить, но молодой человек открыл дверь, прицелился и сделал выстрел, после чего оба убежали.

По данным канала, инцидент произошел после того, как 41-летний сотрудник ФСИН заметил подозреваемых за проверкой содержимого почтовых ящиков в подъезде. Он выгнал их, но молодой человек взялся за оружие. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.