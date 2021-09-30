Граждане Армении при депортации устроили побег из аэропорта и сбили конвоира

Отсидевший срок армянин во время депортации сбежал на такси из аэропорта Внуково

В аэропорту Внуково осужденные за кражу граждане Армении, которых должны были депортировать на родину, устроили побег. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, двух мужчин доставили в терминал D и повели сдавать тест на коронавирус в отдельное помещение. В этот момент они пустились в бега. Одному из них удалось выбежать на улицу, где его ждал сообщник в такси. Как только беглец запрыгнул в салон, водитель нажал на газ. Один из конвоиров бросился наперерез машине и был сбит.

По данным Telegram-канала 112, бежать пытались 58-летний Александр Эмухвари и 50-летний Александр Давитан. Сбежать удалось Давитану. Сообщается, что ранее он отсидел срок за кражу. Пострадавший сотрудник конвойной службы доставлен в больницу. Ему оказывается помощь.

18 сентября сообщалось, что в Перми задержали заключенного Александра Новикова, сбежавшего из колонии-поселения при исправительной колонии №2 в Тюмени.