Сбежавшего из российской колонии заключенного задержали

В Перми задержали заключенного Александра Новикова, сбежавшего из колонии-поселения при исправительной колонии № 2 в Тюмени. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на УФСИН России по Тюменской области.
Подробности операции по задержанию не разглашаются.
16 сентября сообщалось, что сотрудники российской колонии проверяли трудоустроенных заключенных и не обнаружили на рабочем месте уроженца Таджикистана Новикова. Он должен был находиться на автомойке в микрорайоне Строителей в Тюмени.
На сайте УФСИН по Тюменской области появилась ориентировка на сбежавшего. В ней было сказано, что мужчина был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, джинсы синего цвета и темные кроссовки.
Новиков был приговорен в 2000 году к 23 годам лишения свободы — его обвинили в жестоком убийстве, вымогательстве, краже и незаконном сбыте огнестрельного оружия.