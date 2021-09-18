Сбежавшего из российской колонии заключенного задержали

Заключенного Александра Новикова, сбежавшего из колонии в Тюмени, задержали в Перми

В Перми задержали заключенного Александра Новикова, сбежавшего из колонии-поселения при исправительной колонии № 2 в Тюмени. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на УФСИН России по Тюменской области.

Подробности операции по задержанию не разглашаются.

16 сентября сообщалось, что сотрудники российской колонии проверяли трудоустроенных заключенных и не обнаружили на рабочем месте уроженца Таджикистана Новикова. Он должен был находиться на автомойке в микрорайоне Строителей в Тюмени.

На сайте УФСИН по Тюменской области появилась ориентировка на сбежавшего. В ней было сказано, что мужчина был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, джинсы синего цвета и темные кроссовки.

Новиков был приговорен в 2000 году к 23 годам лишения свободы — его обвинили в жестоком убийстве, вымогательстве, краже и незаконном сбыте огнестрельного оружия.