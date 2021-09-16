Осужденный за жестокое убийство сбежал из российской колонии

Из исправительной колонии в Тюмени сбежал заключенный, осужденный за убийство

Из тюменской колонии-поселения при исправительной колонии № 2 сбежал заключенный Александр Новиков. Об этом сообщает Znak.

Эту информацию подтвердили в отделе розыска УФСИН России по Тюменской области — на сайте опубликована ориентировка на сбежавшего. В ней сказано, что мужчина был одет в джинсы синего цвета, темно-синий пуховик с капюшоном и темные кроссовки.

Инцидент произошел 15 сентября — сотрудники колонии проверяли трудоустроенных заключенных и не обнаружили на рабочем месте 43-летнего уроженца Таджикистана Новикова. Он должен был работать на автомойке в микрорайоне Строителей в Тюмени.

Сбежавший был приговорен в 2000-м к 23 годам лишения свободы — его обвинили в жестоком убийстве, вымогательстве, краже и незаконном сбыте огнестрельного оружия.