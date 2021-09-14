Диалог убийцы «колбасного короля» с полицейскими при задержании попал на видео

Сразу после задержания сбежавший из ИВС Истры Александр Мавриди представился оперативникам несудимым гостем из Ростова. Диалог мужчины с сотрудниками полиции опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова представляется Ивановым Владимиром Ивановичем и уверят, что не знает, почему его задержали. По словам Мавриди, к уголовной ответственности он никогда не привлекался, а в Москву приехал из Ростова три дня назад.

Александра Мавриди — последнего из пяти сбежавших из ИВС Истры — задержали вечером 13 сентября в Москве. Ему предъявили обвинение по статье 313 УК РФ («Побег из-под стражи»). На допросе он признался в побеге и рассказал, что на протяжении месяца прятался в заброшенных домах в Москве и области.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора совершили побег пятеро заключенных: Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Предположительно, им удалось открыть дверь при помощи гаечного ключа. Четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных были задержаны еще в августе.

Мавриди находился под стражей в ИВС Истры по обвинению в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, которое было совершено в ночь на 2 ноября. Бизнесмен с сожительницей были в бане, когда туда ворвались двое неизвестных в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Предположительно, одним из них был Мавриди. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову.