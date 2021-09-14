Задержание последнего беглеца из подмосковного изолятора попало на видео

Сбежавшего из подмосковного изолятора временного содержания убийцу «колбасного короля» Александра Мавриди задержали в Москве на Дубравной улице, когда он выходил из магазина «Ашан». Видео задержания беглеца публикует Telegram-канал «112».

На кадрах Мавриди быстрым шагом проходит мимо кассы и выходит из супермаркета. На плече у него рюкзак. На крыльце мужчину встречают силовики, он оказывает сопротивление.

В рюкзаке беглеца были найдены деньги в разной валюте: 3 тысячи долларов, 1,5 тысячи евро и 70 тысяч рублей.

Мавриди был задержан 13 сентября бойцами спецназа. Его отследили благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Он скрывался на съемной квартире в доме на Дубравной улице в Москве.

На допросе у следователя мужчина признал вину в побеге из-под стражи. Ему предъявлено обвинение по статье 313 УК РФ («Побег из-под стражи»). Он рассказал, что на протяжении месяца прятался в заброшенных домах в Москве и области.

Александр Мавриди — организатор и последний из пяти участников побега из истринского ИВС.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора сбежали пятеро заключенных: предполагаемый убийца «колбасного короля» Александр Мавриди, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Предположительно, им удалось открыть дверь при помощи гаечного ключа. Четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных были задержаны еще в августе, организатора побега Мавриди искали больше месяца.