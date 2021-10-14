Приговор напавшему на тюремщика вору в законе Омару Уфимскому вступил в силу

Верховный суд Удмуртии приговорил к 11 годам и двум дням колонии, а также штрафу в 600 тысяч рублей 63-летнего вора в законе. Приговор вступил в силу. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным в дезорганизации работы исправительного учреждения и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об Омаре Бекаеве, известном в криминальных кругах как Омар Уфимский. В сентябре 2019 года, отбывая наказание за незаконный оборот наркотиков, он оскорбил тюремщика, угрожал ему, а затем напал на сотрудника ФСИН. Сам заключенный объяснил свое поведение тем, что его лишили прогулки, хотя он имел на нее право.

Уфимского короновали в 1999 году. Он судим за ряд особо тяжких преступлений, среди которых похищение человека и вымогательство, и считается опасным рецидивистом.