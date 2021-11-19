В Госдуме рассказали о незрелости Европы для диалога с Россией

Европа на данный момент под влиянием США не готова к диалогу с Москвой, но когда там созреют, Россия сделает шаг навстречу, заявил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента России Владимира Путина о сужении сотрудничества с государствами Евросоюза, пишет РИА Новости.

Как рассказал депутат, европейские политики обвиняют Россию в целенаправленной переброске беженцев для обострения ситуации на белорусско-польской границе. Политик считает, что Запад отказывается от сотрудничества с Россией, но Москва готова подождать, потому что «спешить ей некуда». «Пытаться им как-то понравиться мы не собираемся. Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно», — отметил он.

Когда Европа созреет для диалога с Москвой, тогда Россия сделает шаг навстречу, добавил он. «Чем позже европейские политики поймут необходимость дружбы с Россией, тем хуже только для самой Европы», — подчеркнул политик.

Ранее Путин заявил, что западные партнеры поверхностно относятся к предостережениям Москвы о красных линиях, поэтому необходимо добиваться обеспечения серьезных и долгосрочных гарантий безопасности границ.