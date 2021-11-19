В России одобрили закон о продлении предельного срока службы генералов армии

Совет Федерации одобрил закон, увеличивающий предельный срок пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота, сообщает ТАСС.

По законопроекту, на срок, установленный решением главы государства, может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота.

По закону, предельный возраст пребывания на военной службе для них составляет 65 лет. Новый контракт хотят заключать с этими категориями до достижения ими возраста до 70 лет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в некоторых случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими.

Летом 2021 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому предлагается разрешить маршалам, генералам и адмиралам служить после 70 лет.