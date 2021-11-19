Стало известно об угрозе взрыва вылетевшего из Петербурга самолета

Стало известно об угрозе взрыва в самолете, следующем из Санкт-Петербурга в Нур-Султан

Неизвестный сообщил о возможном взрыве в самолете казахстанской авиакомпании Air Astana, следующем из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Информация об угрозе взрыва поступила в колл-центр авиаперевозчика 17 ноября в 21.45 по московскому времени. Позже, 18 ноября в 23.49 стало известно, что воздушное судно совершило благополучную посадку. Подробности инцидента не раскрываются.

Ранее в ноябре летевший из Москвы в Анапу самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров. Уточняется, что всего на борту лайнера находились 154 человека.