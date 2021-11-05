Летевший в Анапу самолет сел в Ростове-на-Дону из-за состояния пассажира

Самолет А-320 авиакомпании S7, который выполнял рейс Москва — Анапа, экстренно сел в Ростове-на-Дону в связи с ухудшением состояния пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Анапы, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что всего на борту самолета находились 154 пассажира.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Челябинска совершил экстренную посадку российский пассажирский самолет. Так, Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) запросил у диспетчеров возможность прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с гидравликой.

Кроме того, в столичном аэропорту Шереметьево экстренно приземлился пассажирский авиалайнер Airbus A350. Пилоты воздушного судна сообщили о проблемах с тягой двигателей. Самолет следовал из мальдивской столицы Мале. Посадка прошла успешно.