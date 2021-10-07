Пассажирский самолет экстренно сел в Турции из-за сообщений о бомбе

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на западе Турции после сообщений о бомбе на борту. Об этом пишет AirportHaber.

По его информации, лайнер Airbus A320 кувейтской авиакомпании Jazeera Airways следовал по маршруту из Кувейта, однако был вынужден экстренно сесть в аэропорту Трабзона из-за угрозы взрыва.

Сразу после приземления к воздушному судну были направлены бригады пожарных и полицейские автомобили. Предполагается, что после эвакуации пассажиров в самолете проведут осмотр.

28 августа неизвестный заявил, что самолет, который должен был вылететь из московского аэропорта Домодедово и следовать по маршруту Москва — Геленджик, находится под угрозой взрыва.