Неизвестные сообщили о бомбе в вещах Алексиевич в берлинском аэропорту

Неизвестные сообщили в аэропорт Берлина о бомбе в вещах писательницы Светланы Алексиевич

Неизвестные сообщили в аэропорт Берлина, что в вещах белорусской писательницы Светланы Алексиевич, которая 14 июля должна была улететь в Польшу, заложена бомба. Об этом сообщает Zerkalo.

В результате Алексиевич не попала на рейс. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич собиралась улететь во Вроцлав на встречу с другой обладательницей награды Ольгой Токарчук. В фонде Токарчук сообщили, что за Алексиевич выслали машину и она уже прибыла во Вроцлав.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о заложенной бомбе на борту. После этого белорусские силовики задержали двоих пассажиров: бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу. Угроза взрыва на борту самолета не подтвердилась.

Светлана Алексиевич в 2020 году вошла в президиум Координационного совета оппозиции, созданного после президентских выборов.