Алексиевич открестилась от слов о новом Координационном совете оппозиции

Лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич открестилась от слов о создании нового Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Это ерунда, это совсем не так. Много новых людей записывается в Координационный совет, есть там руководящий орган. Все наше движение продолжает работу», — заявила Алексиевич «Свободе».

В пресс-службе КС также опровергли информацию о создании новой структуры. «Журналисты неправильно поняли слова Светланы. Никаких изменений в работе координационного совета в ближайшее время не планируется, как и создание новых структур», — цитирует заявление совета РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что Алексиевич заявила о создании нового КС. Писательница утверждала, что имена его участников будут держаться в тайне.

16 октября Следственный комитет Белоруссии заявил, что получил доказательства того, что члены КС совершали действия, направленные «на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки» и причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Все члены президиума совета либо арестованы, либо находятся за границей. Сама Алексиевич отказалась возвращаться из Германии, пока у власти остается президент Александр Лукашенко.