Белорусской оппозиции оказалось мало одного Координационного совета

Противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко создали новый Координационный совет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич.

По ее словам, имена членов новой оппозиционной структуры будут держаться в тайне.

Ранее стало известно о том, что нескольких созданных структур оказалось мало противникам действующей власти. Оппозиция анонсировала план по созданию альтернативного правительства, которое будет издавать соответствующие документы для граждан Белоруссии за рубежом.

28 октября сообщалось о создании Народного антикризисного управления (НАУ), призванного решать возникающие перед страной задачи в случае ухода Лукашенко. Его руководитель Павел Латушко пояснил, что целью организации является достижение стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам.

16 октября Следственный комитет Белоруссии заявил, что продолжается расследование уголовного дела о деятельности созданного в августе Координационного совета (КС) оппозиции. Следователи получили доказательства того, что члены КС совершали действия, направленные «на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки» и причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Все члены президиума КС в данный момент либо арестованы, либо находятся за границей, в частности бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оказалась в Литве.