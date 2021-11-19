Готовившего взрыв в школе Волгограда подростка освободили из СИЗО

Волгоградский областной суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста подростку, планировавшему нападение на школу в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд отказал следствию заключать под стражу несовершеннолетнего. Он будет находиться под домашним арестом до 12 декабря. Прежде обвиняемый находился в СИЗО, потом — в психбольнице. Затем его вновь освободили под запрет определенных действий.

15 июня ФСБ сообщила о предотвращении массового убийства в школе Волгограда. Его готовил подросток 2005 года рождения. У него изъяли готовую самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.

Следствие считает, что жертвами вооруженного нападения на учебное заведение должны были стать сотрудник учреждения и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт.

После задержания подросток проходил лечение в психиатрической больнице. Затем его отпустили домой.