Адвокат прокомментировал вменяемость Галявиева при нападении на школу Казани

Ильназ Галявиев, совершивший вооруженное нападение на школу в Казани, мог написать заявление об отказе от защитника только в случае признания его вменяемым. Об этом «360» заявил адвокат обвиняемого Владимир Богдан.

По его словам, в ином случае фигурант дела не вправе отказаться от защиты. Информация о признании Галявиева вменяемым получена адвокатом от следователя. Богдан предполагает, что права его подзащитного нарушаются, на него может оказываться давление с целью передачи другому защитнику. При этом с подследственным нет связи, он находится в изоляции, поэтому до него не доходят письма матери и защитника. Сам Галявиев ранее писал им, что хочет оставить своего адвоката, прокомментировал Богдан.

Судебный процесс над ним может начаться уже зимой, и тогда у следователя будет меньше возможности оказывать давление на обвиняемого, считает адвокат.

Ранее 16 ноября стало известно, что Галявиева признали вменяемым. Экспертиза проводилась в психиатрической больнице №6 Санкт-Петербурга, он находился там до 13 октября. Специалисты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия, когда готовился к преступлению и во время его совершения, несмотря на то, что он называл себя богом.

Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности. Галявиева обследовали в институте судебной экспертизы имени Сербского в Москве, а затем отправили в психбольницу в Петербург.

21 июля сообщалось, что эксперты признали его невменяемым, однако Следственный комитет России опроверг эти данные.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.