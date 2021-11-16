Раскрыты результаты экспертизы на вменяемость напавшего на школу Казани

По итогам обследования студента Ильназа Галявиева, совершившего вооруженное нападение на школу в Казани, специалисты признали его вменяемым. Результаты экспертизы раскрыл Telegram-канал Baza.

Экспертизу обвиняемому проводили в психиатрической больнице №6 Санкт-Петербурга, он находился там до 13 октября. Специалисты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия, когда готовился к преступлению и во время его совершения, несмотря на то, что он называл себя богом.

Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности. Галявиева обследовали в институте судебной экспертизы имени Сербского в Москве, а затем отправили в психбольницу в Петербург.

21 июля сообщалось, что эксперты признали его невменяемым, однако Следственный комитет России опроверг эти данные.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.