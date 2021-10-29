Задержанный ФСБ за призывы к массовому расстрелу в вузе студент раскаялся

Студент ростовского вуза, задержанный за призывы к массовому расстрелу, покаялся на видео

Студент ростовского вуза, который назвал себя другом устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева и был задержан сотрудниками ФСБ, извинился за призывы к массовому расстрелу в своем университете. Видео публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

«Очень сожалею и каюсь. Я считаю, это недопустимо», — заявил молодой человек на камеру.

Ранее сообщалось, что первокурсник написал на своей странице в соцсети о необходимости расстрелять преподавателей и студентов. В посте он упомянул, что дружит с Галявиевым.

Оружия у автора сообщения не нашли. Сам студент заявил, что хотел пошутить над однокурсниками. Уголовное дело в его отношении не возбуждалось, с молодым человеком провели профилактические мероприятия. Также отмечалось, что его планируют отчислить из университета.

11 мая Ильназ Галявив устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате случившегося погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Позже преступник заявил, что раскаивается и признает свою вину. В отношении директора учебного заведения возбудили уголовное дело о халатности.