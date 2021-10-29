ФСБ задержала назвавшегося другом Галявиева студента

Сотрудники ФСБ задержали студента ростовского вуза, который назвал себя другом устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева, за призывы в соцсетях совершить массовый расстрел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Уточняется, что первокурсник написал на своей странице в соцсети о необходимости расстрелять преподавателей и студентов. В посте он также упомянул, что является другом Галявиева.

Собеседник агентства отметил, что оружия у автора сообщения не было. Сам студент заявил, что хотел пошутить над однокурсниками. «Уголовное дело не возбуждалось. Обошлись профилактическими мероприятиями, студента планируется отчислить из университета», — заключил источник.

Ильназ Галявив устроил стрельбу в казанской гимназии №175 11 мая. В результате случившегося погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Позже преступник заявил, что раскаивается и признает свою вину. В отношении директора учебного заведения возбуждено уголовное дело о халатности.

