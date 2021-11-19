Полиция приняла жалобу на конфликтующего с Врублевским бизнесмена

УМВД России по Одинцовскому городскому округу приняло обращение бизнесмена Павла Врублевского по факту неправомерных действий Владимира Шубина в отношении него самого и его супруги Веры Врублевской. В жалобе адвоката Врублевского Карины Тимаевой представитель бизнесмена просит Одинцовскую городскую прокуратуру возбудить уголовное дело по факту совершения покушения на мошенничество в связи с попыткой Шубина и его супруги «ввести Одинцовский городской суд в заблуждение относительно фактов оплаты Врублевским по договорам предварительной купли-продажи недвижимости и найма жилого помещения и попыткой повторно взыскать денежные средства, ранее выплаченные Врублевским по указанным договорам». Копия жалобы в прокуратуру и ответа из полиции имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Павел Врублевский — известный бизнесмен: основатель платежной компании ChronoPay, фонда RNP.com, первый инвестор в habr.com. Владимир и Светлана Шубины — владельцы автосервиса, гранитной мастерской на Варшавском шоссе и элитного дома на Николиной горе, который они сдают в аренду и из-за несостоявшейся продажи которого произошел конфликт.

Одинцовский городской суд Московской области 16 ноября рассмотрел исковое заявление Павла Врублевского к Владимиру и Светлане Шубиным. По словам Врублевского, он и его семья в 2010 году арендовали у Шубина дом за 10 тысяч долларов в месяц. Затем цена была снижена до 5 тысяч долларов. Шубин несколько раз пытался разорвать договор аренды, но менял решение. Затем Врублевские хотели купить дом, но сделка сорвалась по инициативе собственника. Оказалось, что гараж с котельной построены незаконно, поэтому сделку заключить невозможно. По словам Врублевского, за это время он потерял на аренде и ремонте дома почти полмиллиона долларов. В суде он добивался, чтобы договор аренды признали «сделкой, заключенной под влиянием обмана». Ему отказали в этом иске, а иск Шубиных о выселении удовлетворили. «Мое предположение — все связано исключительно с тем, что он не платил налоги, — сказал Павел Врублевский телеканалу «360». — Он является налоговым резидентом США, и по закону ему надо оплачивать налоги и здесь, и там. При таком раскладе заниматься наймом невозможно, потому что налоги скушают 80 процентов прибыли».

По данным сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, по состоянию на 19 ноября 2021 в отношении индивидуального предпринимателя Шубина Владимира Романовича уже «есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами». Еще в августе этого года в письме на имя главы ГСУ СК РФ по Москве Врублевский «не исключал», что со сдачи в аренду принадлежащих Шубиным объектов налоги не уплачиваются, а доходы они «направляют за рубеж и вкладывают в малый юридический бизнес своего сына Александра, проживающего в США в штате Виргиния.

Павел Врублевский в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что в ближайшее время он также планирует обратиться в правоохранительные органы с заявлением «об энергетических махинациях Шубина».

«Есть сразу несколько эпизодов, в которых в отношении Шубина могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов. В частности, на сдаваемом участке Шубин незаконно питал электричеством стороннее здание, не относящееся к коммунальным платежам жителей посёлка. Кроме того, есть и другие соседние поселки, жители которых жалуются на действия Шубина. Например — «СНТ Зелёный ветер».

В разговоре с «Лентой.ру» один из жителей «Зелёного ветра» действительно подтвердил, что Шубин входит в правление СНТ и «вредит деятельности других жильцов в вопросах коммунального хозяйства».

Суммарно с 2010 года по 2019 год Шубины, по данным адвоката Врублевского Карины Тимаева, получили с его подзащитного около 37 миллионов рублей арендных платежей. И еще около 20 миллионов рублей — с 2019 года по 2021 год, когда шла подготовка к предполагаемой продаже дома. Налоговые выплаты с этих сумм должны составить примерно 7,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером в квалификации статьи 198 УК РФ об уклонении от уплаты налогов. Были ли они или нет, в этом и будет разбираться полиция.

