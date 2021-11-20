Лолита призналась в романе с криминальным авторитетом

Певица Лолита Милявская призналась, что у нее были отношения с криминальным авторитетом, которые стали одним из лучших в ее жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Рассказывая о том, что ей случалось выступать перед бандитами, певица отметила, что с одним из них у нее был роман, заставивший «дрожать» столицу. «Да, и не один раз, с точки зрения книжного языка, была такая малина. Я этого и не скрывала. И потом, один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те годы называли авторитетом. Это было прекрасно. От нас дрожала Москва», — пояснила она.

Милявская также добавила, что из ее пяти официальных браков реальными были только три. Один из них был фиктивным (вероятно, речь идет о Виталии Милявском, за которого певица вышла ради прописки). Отношения в другом замужестве она назвала «не очень брачными».

В начале ноября Милявская поделилась роликом в откровенном образе: 57-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она запечатлена в отеле напротив бассейна. Певица станцевала на камеру в купальнике с анималистичным принтом и молнией в области декольте. На размещенных кадрах Милявская держит в руках швабру и делает вид, что моет полы.

