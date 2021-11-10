Похудевшая Лолита восхитила фанатов фигурой в купальнике

Российская поп-исполнительница Лолита Милявская поделилась роликом в откровенном образе и порадовала поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

57-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она запечатлена в отеле напротив бассейна. Певица станцевала на камеру под песню артистки Светланы Лободы в купальнике с анималистичным принтом и молнией в области декольте. На размещенных кадрах Милявская держит в руках швабру и делает вид, что моет полы.

«Улетая, решила убрать за собой», — подписала исполнительница публикацию, которая набрала 718 тысяч просмотров. Подписчики восхитились фигурой похудевшей звезды, о чем принялись писать в комментариях. «Вот это фигура!», «Красотка наша», «Лолита — вы шикарна», «Обалденная», «Как всегда прекрасна», «Стройная красотка», — высказывались фанаты.

В сентябре стало известно, что у Лолиты разошелся шов на лице после пластической операции. Милявская призналась, что шов от последнего хирургического вмешательства разошелся в нижней части лица во время выступления. Ранее врач убрал ей второй подбородок с помощью операции.