Лолита снялась в ролике кампании за захоронение Ленина

Российская певица Лолита Милявская снялась в третьем ролике кампании за захоронение Владимира Ленина, проекта «Невыносимое Выносимо». Видео появилось на YouTube-канале «Расстанный проезд 3».

По сюжету женщина везет своих детей в мавзолей на Красную площадь, однако в ходе поездки в такси героиня просит их не смотреть на тела жертв ДТП. После фразы «не хватало нам еще трупы разглядывать» неоднозначность ситуации становится очевидной, и персонаж в исполнении артистки предлагает сходить в планетарий.

Отмечается, что первый ролик из данной серии появился накануне Нового года. В видео семья, собравшаяся за праздничным столом, устраивает гадание на книгах. Младшей девочке попадается том из собрания сочинений Ленина, и она зачитывает маме предсказание «расстреливать на месте» (цитата из письма революционного лидера к партийному деятелю Иосифу Уншлихту — прим. «Ленты.ру»).

Оба видео опубликованы в профиле «Расстанный проезд 3», чье название отсылает к адресу Волковского православного кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронены сестры и мать Ленина. Второй ролик проекта «Невыносимое Выносимо» под названием «Это могли быть мы, но у нас все еще Ленин» был представлен на YouTube-канале «Новой газеты». Тогда главных героев мини-фильма сыграли Чулпан Хаматова и Пьер Бурель.

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