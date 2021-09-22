У Лолиты разошелся шов на лице после пластической операции

У певицы Лолиты Милявской разошелся шов после пластической операции на лице. Исполнительница поделилась историями неудачных хирургических вмешательств в интервью, вышедшем в YouTube-шоу «Антонимы».

57-летняя Милявская призналась, что шов от последней операции разошелся в нижней части лица. Скальпелем ей убрали второй подбородок, но во время выступления на концерте работа хирурга подверглась жесточайшей проверке из-за вокальной нагрузки. Впоследствии врач снова зашил разошедшийся шов.

Лолита добавила, что регулярно прибегает к услугам пластических хирургов, считая это издержками профессии, и вовсе не стыдится открыто говорить об этом. «Об этом не стыдно говорить, это же не гинекология. Есть вещи интимные, про которые ты не говоришь. Есть вещи, которые могут что-то поправить в жизни человека. Но дело в том, что пластика работает только в том случае, если ты собой уже доволен, и тебе нужна небольшая коррекция», — заявила певица в интервью.