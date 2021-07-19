Лолита рассказала о попытке заработать на комнату в коммуналке

Певица Лолита Милявская рассказала, как во время учебы в институте пыталась заработать на комнату в коммунальной квартире в Москве. Подробностями артистка поделилась в программе «ДНК-шоу», запись которого опубликована на сайте телеканала «Пятница!».

Певица решила накопить на жилье за год до окончания учебы в институте. Она подрабатывала в модельном бизнесе, однако средств не хватало. Тогда Милявская решила заняться перепродажей одежды и обуви.

«Мне было дико стыдно и неудобно, но я придумала вставать в шесть утра на толкучке в Тамбове и торговать сапогами и лифчиками, собирая на комнату в коммуналке», — отметила певица. Однако на заработанные деньги она не смогла позволить себе даже «самую дешевую комнату» в столице.

В феврале 2021 года модель и певица Анна Калашникова рассказала о своем способе заработать на квартиры в Москве. Вместе с младшим братом Константином она продавала пиксели на интернет-странице. По словам Калашниковой, они заработали большие деньги, но не разбогатели и приобретали объекты в ипотеку.