Солистка Little Big рассказала о квартире в центре Петербурга

Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская рассказала об осуществленной мечте купить квартиру в центре Санкт-Петербурга. Она поделилась историей в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

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В начале разговора Собчак зачитала Таюрской текст публикации, которую та сделала в октябре 2009 года в соцсети «ВКонтакте». Певица написала заметку о своих планах на будущее. «Выращу брови, откачаю жир, накачаю губы и куплю квартиру в центре Питера! Договорились?» — было написано в публикации.

Журналистка поинтересовалась, какие планы Таюрская смогла воплотить в жизнь. В итоге певица отрастила брови, но не стала убирать лишний вес и изменять форму губ. Артистка подтвердила, что вместе с родителями приобрела жилье в Санкт-Петербурге. Они выплачивают за недвижимость ипотеку.

В интервью Таюрская также призналась в романе с фронтменом коллектива Ильей Прусикиным. Она заявила, что их отношения начались после расставания Прусикина с его женой Ириной Смелой и что она сама разошлась со своим возлюбленным после семи лет отношений, планов на брак и детей. Певица подчеркнула, что несмотря на эти факты ее называют разлучницей.