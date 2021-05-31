Солистка Little Big призналась в романе с фронтменом группы Ильей Прусикиным

Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская призналась в романе с фронтменом коллектива Ильей Прусикиным. Об этом она рассказала в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

30-летняя Таюрская рассказала, что они начали встречаться после расставания Прусикина с его женой Ириной Смелой и что она сама разошлась со своим мужчиной после семи лет отношений, планов на брак и детей. Она подчеркнула, что несмотря на это ее называют разлучницей.

«У меня были серьезные отношения, я планировала заводить детей, и это абсолютная правда. Об этом никто не говорит. Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила. Еще год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно. Но это факт. Но все было честно», — поделилась Таюрская.

В конце августа прошлого года сообщалось, что фронтмен группы Little Big Илья Прусикин развелся с женой — певицей и блогером Ириной Смелой (известной также под сценическим псевдонимом Татарка) после четырех лет брака. Тогда же появилась информация, что музыкант состоит в отношениях с коллегой и вокалисткой Софьей Таюрской, из-за чего исполнительница подверглась травле в соцсетях.