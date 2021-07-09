Самбурская показала квартиру в Москве

Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала, как выглядят некоторые комнаты в ее московской квартире, где проходил ремонт. Звезда сериала «Универ» поделилась результатами преображения жилья в Instagram.

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Актриса опубликовала фотографии кухни и террасы, отметив, что из необходимых работ остались «буквально последние штрихи». Для стен на кухне Самбурская выбрала сочетание глубокого бирюзового и белого оттенков. Из мебели на фото можно заметить фиолетовый диван и центральную столешницу. На одной из стен установлена фитокартина — вертикальная конструкция, на которой закреплены комнатные растения.

Самбурская обратила внимание на террасу, откуда открывается вид на город. Она назвала помещение своей гордостью. Там поставили стол и диван, а также оборудовали клумбы и горшки с растениями: соснами, можжевельниками, хостами и декоративными однолетними растениями. Для ухода за композицией подключили автополив и датчик дождя.

Ремонт в квартире Самбурской длился несколько лет. В мае 2021 года актриса осталась недовольна обустройством жилья и пожаловалась на подрядчика. Рабочие установили в одной из комнат блок кондиционирования, оставив в стенах дыры.