Дробыш рассказал о помощи звезде сериала «Универ» с покупкой квартиры

Российский продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал, как помог звезде сериала «Универ», актрисе Настасье Самбурской купить квартиру в Москве. Он раскрыл подробности сделки в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.

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Дробыш опроверг информацию о том, что дарил Самбурской большие подарки, включая квартиру в центре Москвы. По словам продюсера, во время работы с артистами он пытается делать «все возможное», чтобы помочь им. Так, он встретился с владельцами района, где актриса хотела приобрести жилье, и добился большой скидки для нее.

«Я взял хозяев, нашел, приходил, танцевал перед ними краковяком. Говорил, что мы для вас все сделаем. И мы скинули такую сумму огромную. Такая скидка, что люди, мне кажется, отработали в минус себе по ее квартире», — пояснил Дробыш.

Во время разговора с Жигаловой продюсер также раскрыл детали конфликта с Самбурской. По его словам, в 2016 году актриса попросила его наладить ей музыкальную карьеру. Вскоре она стала лауреаткой премии «Шансон года» и начала гастрольную деятельность. Тогда продюсер решил, что выполнил обязательства. При этом сама Самбурская посчитала, что тот не выполнил условия контракта, из-за чего подала на продюсерский центр Дробыша в суд.

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