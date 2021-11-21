Российский космонавт рассказал о вере в бога и инопланетян

Российский космонавт Шкаплеров: Бога и инопланетян не видел, но верю, что они есть

Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что верит в Бога и в существование инопланетян. Он заявил об этом в эфире передачи «Соловьев LIVE», трансляция велась в субботу, 20 ноября, на YouTube-канале Roscosmos Media.

«Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть. Не можем мы в таком безграничном пространстве, как вселенная, быть только одни», — рассказал Шкаплеров.

Ранее профессор теоретической физики Городского колледжа Нью-Йорка и известный популяризатор науки Мичио Каку заявил, что установление контакта с развитой внеземной цивилизацией может быть опасным. По мнению ученого, шансы на то, что человечество в не слишком отдаленном будущем обнаружит следы развитых инопланетных цивилизаций или вступит с ними в контакт, весьма высоки.