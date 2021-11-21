Беременная плюс-сайз-модель снялась в боди и показала растяжки на теле

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась новыми кадрами в откровенном наряде и показала несовершенства кожи. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

35-летняя беременная манекенщица показала округлившийся живот, снявшись на парковке. На кадрах она одета в боди розового цвета из коллаборации Fendi x Skims и кожаный плащ, а в руках держит сумку. Знаменитость также обулась в ботинки-челси и накрасила губы яркой помадой. На размещенных фотографиях видны растяжки на теле Грэм.

Публикация модели набрала большее 600 тысяч лайков и восхитила ее подписчиков. «Горячая мамочка», «Самая модная девушка на парковке», «Красотка!», «Какая же ты красотка», «Беременность тебе к лицу», «Хочу быть такой же уверенной в себе», «Спасибо, что показываешь реальное тело!», «Секси мама», — высказывались поклонники.

Эшли Грэм объявила о второй беременности в июле. Звезда опубликовала снимок, на котором она предстала полуобнаженной и продемонстрировала свой живот. «Прошедший год был полон маленьких сюрпризов, больших горестей, новых начинаний и историй. Я постепенно начинаю осознавать и праздновать то, что будет значить для нас следующая глава», — подписала она пост, который набрал более миллиона лайков.