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Ким Кардашьян продала нижнее белье на миллион долларов за минуту

Сумма продаж коллекции бренда Ким Кардашьян Skims и марки Fendi превысила миллион долларов
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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: Reuters

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян обогатилась на вещах из совместной коллекции ее бренда Skims и итальянской марки Fendi. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации издания, 9 ноября покупателям стала доступна коллаборация Fendi x Skims, в основном состоящая из нижнего белья. В нее также вошли корректирующая фигуру одежда, различные платья, изделия из трикотажа и спортивные костюмы. Отмечается, что за первую минуту выручка с продаж превысила сумму в один миллион долларов. При этом неизвестно, какой именно процент с заработанных денег получит бизнесвумен.

Согласно материалу, предзаказ на покупку продукции совместной коллекции оформили 300 тысяч человек. Стоимость вещей новой линейки варьируется от 100 до 4200 долларов. Известно, что некоторые предметы коллекции были полностью распроданы в первый день. В список вошло кожаное платье — в таком же Ким Кардашьян появилась на премии Innovator Awards издания Wall Street Journal Magazine 3 ноября.

Ким Кардашьян не в первый раз зарабатывает крупные суммы денег на собственной компании Skims. В сентябре 2019 года она получила два миллиона долларов за пять минут с начала продаж нижнего белья марки. Известно, что сперва сайт бренда обрушился от количества посетителей, желающих приобрести утягивающую одежду, а затем команде пришлось оперативно пополнять запасы продуктов.

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